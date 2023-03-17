На фронті, захищаючи Україну, загинув випускник географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Ігор Пришляк.

Сумну новину повідомили на сторінці навчального закладу.

“Академічну спільноту сколихнула сумна звістка…

Під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку загинув випускник географічного факультету Пришляк Ігор Ярославович.

У 2009 році він отримав диплом вчителя географії і біології. Викладачі і одногрупники згадують Ігорка як доброго, творчого, неординарного і завжди готового прийти на допомогу.

Як справжній географ він дуже любив практики, подорожі та захоплювався живою природою. Це вилилось у активне дослідження, а згодом і розведення земноводних та плазунів. Після закінчення факультету прищеплював любов до природи дітям під час роботи в Екоцентрі.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Ігорко, не задумуючись, записався в Територіальну оборону, згодом пройшов навчання закордоном і став на захист Батьківщини на найважчих ділянках фронту.

Сумуємо, висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя”, – ідеться у повідомленні.