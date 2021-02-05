3-го лютого цього року чортків’яни мали змогу побачити незвичне природнє явище, яке трапляється не дуже часто в зимову пору.

Інтернет-видання Чортків.City опублікувало підбірку світлин та відео.

– Це лютий? – Запитує в користувачів Роман Безпалько.

– Серед зими та й веселка, в моєму рідному Чорткові! – поділилася Оксана Чайчук.

А Сергій Хорощак розмістив відео.

У зимовий час таке оптичне явище, як веселка, виникає рідко. Спостерігати її можна тільки в ясний морозний день при високій вологості повітря. Якщо влітку сонячне світло заломлюється в водяних краплях, то взимку — в кристалах льоду. Найчастіше зимову веселку видно лише фрагментарно, красива дуга від землі до землі спостерігається в теплу пору року.