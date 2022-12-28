“Принижував людську гідність”: суд покарав чоловіка, котрий “пішов до вітру” на території навчального закладу

У Тернополі на 119 грн оштрафували чоловіка, який справив природні потреби просто на території коледжу.

Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, пишуть Тернопільські події.

10 листопада 2022 року о 17 год. громадянин, перебуваючи в публічному місці на території навчального закладу «Галицького коледжу» вчинив дрібне хуліганство, а саме справляв природні потреби, чим своїми діями принижував людську гідність та громадську мораль за адресою: м. Тернопіль, вул. Чорновола, 12.

Суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 119 грн.