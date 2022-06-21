“Приниження для всієї України”: в сусідній області московський священник не відкрив двері церкви перед загиблим воїном

18 червня у селі Антонівка Хмельницького району Хмельницької області прощались із 44-річним військовим Володимиром Бабієм, який загинув у Волноваському районі на Донеччині.

Однак настоятель тамтешнього Свято-Миколаївського храму, який належить до Української православної церкви московського патріархату, не одразу дозволив провести заупокійну службу у церкві. Про це йдеться у матеріалі Громадського радіо.

«Те, що у нас сталося вчора, це, я вважаю приниженням для всієї України, — каже староста села Людмила Батурко. — Попередньо службу узгоджували з настоятелем храму. Тому що дружина заявила, що вона хоче, щоб був виключно священник Православної церкви України. Виконувачка обов’язків голови селищної ради телефоном говорила безпосередньо з нашим священником і він сказав, що у храм не пустить. Тоді ми вирішили, що проведемо службу біля храму».

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Люди, які прийшли провести воїна в останню путь, побачили, що храм відчинений, тому після прощання у Будинку культури пішли до храму.

«Але коли ми підійшли до храму, двері були закриті. Почався скандал. Втрутилися військові, втрутилися присутні священники — їх було 5 українських, втрутилися люди, одні — «за», інші — «проти». Картина була… Самі розумієте, словами описати важко. Тут тримають труну, родина плаче…», — каже староста.

На процесії був присутній і настоятель храму, йшов позаду.

«Люди до нього почали кричати: «Відкрийте двері, це ганьба, це позор!». Це ж наш захисник! Казали: «Він на сході воював з московією, і в рідному селі з московією воює?!». І рукоприкладство трохи до оцього батюшки було, машину йому хтось стукнув», — розповідає Батурко.

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Зрештою представник УПЦ МП храм таки відкрив.

«Відповідно зараз обстановка в селі, розумієте яка. Село розділилося надвоє. Одні йдуть в підтримку його, другі — в підтримку старости. От така ситуація», — підсумовує Людмила Батурко.

Щодо того як надалі бути з цим священником і його діями стосовно чину похорону українського військового, то виконувачка обов’язків голови громади Олена Мороз каже, що, напевно, люди мали б провести зібрання і там це обговорити.

«Напевно, люди будуть проводити зібрання, ініціатива має бути від людей, не від влади. Маємо надію, що після цього випадку людям можливо і дійде трохи, що ми маємо бути однією єдиною вірою», — сказала Мороз.

Відомо, що загиблий захисник свого часу у 2014 році воював в АТО. Згодом працював за кордоном далекобійником. З початком повномасштабного вторгнення росії повернувся в Україну і добровольцем пішов в армію. У нього залишилися дружина і дочка.