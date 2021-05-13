Фінал поточного розіграшу Кубка України отримає, як мінімум, одного суперзіркового гостя.
Нинішнє протистояння Динамо та Зорі у вирішальному матчі Кубка України сезону 2020/21 відвідає головний тренер національної команди Андрій Шевченко. Про це повідомляє Футбол 24.
Наставник “синьо-жовтих” прибув у Тернопіль разом зі своїм прес-аташе Миколою Васильковим. Саме він опублікував фото у своєму Instagram. Цікаво, що Андрій Шевченко добирався гелікоптером, а дорога із Києва забрала близько години.
Зауважимо, стартовий свисток фіналу КУ на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича пролунає сьогодні о 19:00.
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