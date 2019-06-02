Рання полуниця у топі популярних фруктів літньої пори, – констатують продавці. Ціни коливаються від 30 до 50 гривень за кілограм.

Вартість залежить і від зовнішнього вигляду, і від походження полуниці. Привезені з південних областей фрукти, зазвичай, дорожчі вирощеної на Тернопільщині полуниці.

Пані Марія продає різні фрукти. Полуниця нині викликає найбільший ажіотаж, – каже жінка. «Початок літа – це вже починається сезон на полуницю. Цього року він трохи запізнився, бо травень був прохолодний і дощовий. Полуниця взагалі любить вологу, але її потрібне і сонечко. Тому поки що її не дуже багато і ціна тримається високою, порівняно з минулим роком».

За прогнозами продавців, уже за тиждень варто очікувати, що полуниця подешевшає. Тепла погода і дощі сприятимуть гарному урожаю цих фруктів.

Дієтологи радять остерігатися нітратів, оскільки рання ягода небезпечна надмірним вмістом пестицидів. Запах хімікатів, нерівномірний окрас та випуклі вічка полуниці – усе це має насторожити покупців. Поки що від вживання полуниці рекомендують обмежити дітей. Якщо все ж таки наважуєтесь купувати та не впевнені у безпечності полуниці , можна спробувати зменшити в ній вміст нітратів за допомогою замочування ягід у воді на 2-3 години. Ефективним способом також є відварювання, при термічній обробці нітрати швидко руйнуються.

Софія Романська