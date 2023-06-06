Жителька Чорткова Марія Очкіна передала ЗСУ власний автомобіль.

Про такий приклад жертовності і патріотизму повідомили на сторінці Чортківської міської ради.

“Від імені усієї Чортківської громади та міського голови Володимира Шматька, а також наших військових Збройних Сил України щиро дякуємо чортків’янці Марії Очкіній, яка віддала на потреби війська власний автомобіль Suzuki Grand Vitara”, – зазначили у міськраді.

Волонтерські команди міської ради та БО БФ “Покрова Чортків” доставили автівку для воїна Степана, який служить на Запорізькому напрямку.