Талановитий уродженець Озерної загинув на фронті.

Про втрату повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці журналіст Назар Наджога, передає 0352.ua.

“Завжди привітний. Завжди вітався зі мною, хоча між нами роки. Кожен раз в таких новинах хочеться сказати, що це неправда. Хлопець живий, і він з таких, що кулі не беруть.

Боже, та ж Сергій талановитий. Він міг би стати всесвітньо відомим українцем з Озерної. Збирав велике захоплення собою, коли на сцені показував мистецькі еквілібристичні трюки.

Вчився в Києві. Там і був 24 лютого. Додому не поїхав, кожен день родині кажучи: у мене тренування. А насправді, у перші ж години став на захист столиці, а потім вибивав нелюдів з Бучі, Ірпіня…

Харківщина. Проклятий ворог гатив снарядами… Бувай, Сергію! Ти будеш жити! Ти – приклад мужності теперішньому і для майбутніх поколінь. Ти захисник Святої Української землі!”, – написав Наджога.