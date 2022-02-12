Прихильники російського царя і “новоросії” з Почаєва проведуть у Києві мітинг проти вакцинації і “чіпізації”

Скандально-відомий священник УПЦ МП з Почаєва знову організовує акцію біля Верховної Ради.

16 лютого священник УПЦ МП з Почаєва Олександр Марценюк організовує черговий мітинг під стінами Верховної Ради проти вакцинації і «чіпізації». Про це повідомляють у спільноті «Захисти Україну».

«Коли весь світ гадає, що ж може слугувати приводом до початку військової агресії Росії проти України, московські попи в Україні тихо роблять свою брудну справу!

16 лютого у Маріїнському парку столиці, нібито під приводом боротьби з «примусовою вакцинацією», священники і віряни РПЦ будуть молитися за Росію та нового «помазаника Божого» – царя Путіна. Для цього в Київ автобусами звозять масовку із з усієї України. З Почаєва «5-ту колону» поведе відомий русофіл – священник Олександр Марценюк, доречі автор віршів з посвятами терористу Гіві.

Для повноти картинка для «рос ТВ» не вистарчає лишень «злобних бандерівців-націоналістів», які з мотиками розганяють цей шабаш? Чим не привід для агресора почати війну?»

Автори небезпідставно підозрюють явно провокативну мету акції. Адже під час аналогічного мітингу, який о. Олександр організував у червні минулого року, крім молитов там лунали і піснеспіви про Росію і царя. Одна із учасниць дійства на камеру заявила, що мітингувальники також виступають за об’єднання України із Росією та Білоруссю і за «царя православного з роду Романових».

Сам же організатор акції, о. Олександр Марценюк, своїх відверто москвофільських настроїв також не приховує. Він прославився скорботним віршем з приводу ліквідації проросійського терориста «Гіві» та заявами про молитовну підтримку «Новоросії» на російському шовіністичному сайті «Москва – Третий Рим». Українських воїнів батюшка Олександр називав не інакше як «убийцами Донбасса».