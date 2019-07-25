21 червня 2003 р. Арена “Staples Center” у Лос-Анджелесі. “No! No! – вимахуючи руками і з закривавленим обличчям, на якому читалися в ту мить усі емоції, вигукує Віталій Кличко. Його натура бійця й психологія переможця люто опиралася тому, що сталося. Щойно судді зупинили бій – лікар вирішив, що внаслідок сильного розтину брови в українця його бій з британцем Ленноксом Льюїсом не може бути продовжений.

Липень 2019 р. Ситуація, що складається нині навколо посади голови КМДА, яку, разом зі статусом мера Києва несе нині на своїх широких плечах Віталій Кличко, можливо, позбавлена емоційності поєдинку на ринзі (і вже точно – розсічених брів і крові), але все ж достатньо драматична. Президент Володимир Зеленський має намір скористатися своїм правом призначити голову міської адміністрації, і ці його плани, як він чітко дав зрозуміти, не пов’язані з Віталієм Кличком. Останній відкидає не лише претензії президента, а й можливі підстави для інтересу до своєї особи з боку правоохоронних органів, про які нещодавно з’явилися повідомлення.

Як на мене, Майдан під час Революції гідності значною мірою тримався саме на його авторитеті; він перебував у епіцентрі подій і часто не давав їм перелятися через край – хоча б завдяки суто гіпотетичній можливості застосування своєї “термоядерної зброї” – кулаків. І його рейтинг на посаду президента в ту пору був значно вищий, ніж в усіх інших претендентів. Вмів він і стримувати себе – коли на сцені майдану безцеремонний В.Парасюк просто відіпхнув його від мікрофона, було добре видно, як на вилицях у нього заходили жовна. Щиро кажучи, здивувався, коли після цих подій Віталій вирішив стати мером Києва. Якось слабкувато уявлялося, як володар титулу “Вічний чемпіон світу” за версією WBC вникатиме в складні й нерідко навмисно заплутані фінансові та земельні питання. З його боку це був ризик значною мірою втратити реноме всесвітнього ідола – справді, коли мешканці спальних районів, забувши про твої видатні спортивні звершення, в лице висловлюють тобі незліченні скарги на тарифи, каналізацію, електрику, МАФи і ще бозна на що, то ще недавній блискучий імідж кумира цілого світу може помітно потьмянішати. В.Кличко, напевно, передбачав таку можливість і все ж вирішив поставити перед собою нову висоту. На посаді мера не довелося махати руками, зате довелося багато говорити. І тут захист володаря багатьох чемпіонських поясів виявився небездоганним і почав пропускати численні “хуки” й “аперкоти” (“У мене є два заступники, чотири з яких вже місяць лежать у Кабінеті міністрів”) , над якими достатньо позловтішався “95 квартал” на чолі… відомо з ким. Можливо, відтоді й пробігла між ними чорна кішка…

Уявити собі зустріч В.Кличка і В. Зеленського віч-на-віч десь… в темному провулку, правду кажучи, страшнувато… Наразі ж мер Києва заперечує обгрунтованість будь-яких претензій до нього з боку ДБР і заявляє, що завжди діяв “виключно в правовому полі”. Кияни ж оцінюють роботу очільника свого міста по-різному. Дехто вдячний йому за нові парки; інші дорікають за хаотичне будівництво (хм… щось знайоме); ще інші, не називаючи особи, висловлюють думку, що спортсмени повинні займатися питаннями спорту, а проблемами життєдіяльності столиці мають опікуватися господарники… Водночас аналітики, торкаючись заяви В.Кличка про роботу “виключно в правовому полі”, зазначають, що на кожного градоначальника завжди можна щось “нарити”. І що немає такого міського голови, у роботі якого не було б ніяких порушень і відхилень від норм закону.

Цікаво. І навіть дуже…

Ігор Дуда