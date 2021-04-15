Вчора, 14 квітня, раптово перестало битися серце 52-річного старости сіл Скоморохи, Смолянка, Прошова та Теофілівка – Сампари Івана Петровича.

Сумну звістку повідомив у Facebook голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

“Весь колектив Тернопільської районної ради та я особисто висловлюємо співчуття родині померлого – дружині та двом синам”, – написав очільник облради.

Як повідомляють Тернополяни, чоловік помер раптово. Приїхав з роботи, впав, виходячи з машини, та більше не встав. Найімовірніше причиною раптової смерті стали проблеми із серцем. Проводиться експертиза.

Сампара Іван Петрович народився 20 січня 1969 року, у селі Смолянка, Тернопільського району. Закінчив Баворівську середню школу. Член політичної партії ВО “Свобода”. Свого часу був депутатом Тернопільської районної ради. На останніх виборах був обраний депутатом до Великогаївської селищної ради. Склав повноваження і став старостою сіл Скоморохи, Смолянка, Прошова та Теофілівка.

За словами друзів та колег, Іван Петрович завжди був активним та ніколи не жалівся на здоров’я, до останнього грав футбол. Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого.