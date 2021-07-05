“Приїхав з курорту і хоче бути вільним”: чому водій, котрий 15 років тому збив на смерть двох дівчат, здався правосуддю? ВІДЕО

ДТП була настільки моторошною, що одній із дівчат відрізало голову, яку винуватець переховував.

Запізніле каяття. Водій, який п’ятнадцять років тому збив на смерть двох дівчат на Тернопільщині, несподівано сам прийшов до поліції і зізнався у скоєному. У 2005 році чоловік наїхав на подруг, 16 та 17 років, які йшли узбіччям. А після аварії просто зник. Тоді 26-річного податківця оголосили у міжнародний розшук, але прийшов він лише тепер. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Через п’ятнадцять років вони його вперше побачили – водія авто, який збив їхніх дівчат і втік з місця аварії, і найімовірніше, – з країни.

“Боже, я не можу, я б тебе зараз задушила, я би вбила і сама сіла! Совість його за п’ятнадцять років замучила, совість?!”, – кажуть родичі.

Родичі загиблих дівчат, яким було лише 16 та 17 років, прийшли на цей суд зі щойно затриманим водієм, щоб глянути йому у вічі і сказати усе, що носили в собі усі ці роки.

На цвинтарі могили дівчат поруч, обидві у шкільних сукнях. Одну поховали відразу після ДТП, а іншу пізніше.

“Поховали ми без голови, потім через кілька днів кажуть, що голову знайшли в Березовиці біля ресторану, тоді окремо робили труну на голову і потім вже підховали в могилу”, – каже тітка загиблої дівчини Наталя Гнатюк.

“На якій швидкості гнав, що голова в машині опинилась тої дівчинки. І через тиждень ховали голову”, – каже жителька села Петриків Надія Савченко.

Водій мчав селом зі швидкістю 110 кілометрів за годину, з’ясувало тодішнє слідство. Він наїхав на дівчат, які йшли узбіччям. Авто розшукали в іншому селі, з’ясували – за кермом був 26-річний податківець. Його не знайшли ні тоді, ні згодом – усі ці п’ятнадцять років він був у міжнародному розшуку.

“Він переховувався в Росії, ми це все прекрасно знали, все заминалося, гроші платилися, а тепер він з курорту приїхав назад в Україну і він хоче знов бути вільним”, – каже сестра загиблої дівчини Зоряна Козлюк.

Нині поліція відмовилася будь-що коментувати у цій справі. Так само відмовчуються підозрюваний і його адвокат.

Чому чоловік з’явився саме через п’ятнадцять років? Може підказати проста арифметика: злочин він скоїв у 2005 році, коли діяв ще старий Кримінальний кодекс, за яким строк давності справи збігав рівно через п’ятнадцять років. Імовірно, чоловік сподівається, що судді застосують саме його і не покарають. А от за новим КПК відповідати все ж доведеться.

“Досудове розслідування знову ж таки триває – це питання так просто не вирішується, це питання вирішується в подальшому, судом”, – каже прокурорка Тернопільської окружної прокуратури Оксана Соболь.

Проте здатися втікача могли змусити і докори сумління – не відкидає психологиня.

“Це вже не життя, це пекло! Я повинен ховатися, я повинен думати, щоб мене не викрили і таким чином, коли вже людина абсолютно втомлюється від цього всього, вона більше вже не може терпіти тих душевних мук”, – каже психологиня Тетяна Білінська.

На суді підозрюваний і справді поводився тихо, відповідав однозначно і коротко, відразу погодився на два місяці арешту. Але – так і не прореагував на розпачливі крики родичів загиблих

“Як просто земля носить тебе! Вбити дитину, забрати голову, тримати тиждень в холодильнику, а потім підкинути!”, – говорять родичі в розпачі.

Ні пробачення, ні слів покаяння рідні загиблих дівчат так і не почули.