Купання в цілющому джерелі на Тернопільщині закінчилося смертю для 26-річного молодика.

На цілющому джерелі у селі Старий Тараж хлопця із матір’ю бачили не раз, повідомляють Надзвичайні новини. Вони приїжджали з Житомира, аби поправити здоров’я, але вийшло навпаки. Хлопець не потонув у водоймі – його серце зупинилося вже на березі.

Судово-медична експертиза має встановити причину смерті чоловіка.

Місцеві жителі шоковані, але не дивуються. Розповідають, що за цією водоймою давно ходить недобра слава. Священники відмовилися освятити джерело, а сектанти часто тут проводять свої обряди. Кажуть, можливо воно взяло свою жертву.

А ще місцеві називають це чудодійне джерело “безодня”. Воно зовні невеличке, але дуже глибоке. Розповідають, що колись тут потонув трактор, і його не змогли знайти, а ще потонула підвода з волами.