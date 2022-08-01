Близько 20 зірок українського шоу-бізнесу приїхали до Тернополя, аби долучитися до Всеукраїнської громадської ініціативи “Амбасадор дитинства”. Серед них співаки, танцюристи, актори, телеведучі.

Це благодійний проєкт, який передбачає психологічну і соціальну допомогу дітям-біженцям та дітям-переселенцям, розповіла віце президентка благодійного фонду “Здорове дитинство без меж” Тетяна Репеде.

Учасники проєкту організували розважальну програму для дітей та їхніх батьків, провели майстеркласи та вікторини. Дійство відбувалося на Театральному майдані Тернополя, передає Суспільне.

Майстерклас з латиноамериканських танців провела чемпіонка Європи та світу Юлія Сахневич.

“Це насправді велика радість давати можливість дітям побути щасливими, порухатися. Це така моя місія, яку я намагаюсь нести, – дарувати дітям веселощі. Тому що фізична активність, вона завжди потрібна дітям. Без неї не буде сильної нації, без неї не буде в нас сильних дітей і сильного майбутнього”.

Хореограф Амадор Лопес розповів, що намагався не лише розважити дітей, а й навчити їх іспанської.

“Україна вже на порозі Європейського Союзу, тому дуже важливо, щоб діти вивчали мову країн цієї міжнародної спільноти”.

Під час благодійного заходу відбувся розіграш віршованої дитячої конституції. Серед тих, хто отримав книжку в подарунок – Настя та Юля Буранови з Білої Церкви.

“Було запитання, яке є джерело влади в Україні. Ми дали відповідь, що це народ і отримали книжечку в подарунок – Конституцію віршовану”, – каже Оля Буранова.

За словами президентки благодійного фонду “Здорове дитинство без меж” Тетяни Репеде, такі просвітницькі вікторини проводять у кожному місті. До Тернополя привезли 20 примірників віршованої Конституції.

“Саме таким чином проводяться просвітницькі заходи для дітей в межах всієї України. Це вже не перший раз ми розігруємо ці книжки. В межах цього заходу спробували це зробити вдруге. Побачили велику зацікавленість дітей і дорослих. Тому що за права і свободи сьогодні в Україні вмирають наші сини та доньки”.

Під час заходу діти фотографувалися з зірками, брали у них автографи. Також разом заспівали Гімн України.

Загалом у заході взяли участь понад 200 дітей з Тернополя та областей, де відбуваються бойові дії.