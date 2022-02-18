Аварія з потерпілими трапилася у Тернополі на проспекті Степана Бандери у четвер, 17 лютого, близько 20-ї години.

Про ДТП повідомило видання “Галас” з посиланням на слова читача, який був свідком пригоди.

Водій на автомобілі “Фольксваген Гольф” збив 16-річну дівчину на пішохідному переході і ледь не збив жінку, яка також переходила дорогу.

За словами очевидців водій одразу після удару вийшов із авто і почав затягувати потерпілу в свій автомобіль. Але перехожі, які були свідками аварії, не дали йому цього зробити і викликали поліцію та швидку.

“Водій поводився дивно, весь час плутався у своїх словах. То казав, що це не він збив, то що він не водій, зараз приїде мама і все “порішає”. Дівчина лежала під бампером. У неї була розбила голова. Водій витягнув її і почав затягувати в машину. Люди “відбивали” потерпілу. Тоді кермувальник казав, що дасть по 100 доларів усім очевидцям”, – розповідає читач.

На місце ДТП одразу прийшла мама неповнолітньої, яка була неподалік у церкві.

Потерпілу разом із мамою забрала карета швидкої. А правоохоронці із водієм та свідками залишилися на місці аварії.

Як зазначили у поліції, кермувальник стверджує, що був неуважним, але після удару вийшов та запропонував завезти дитину до медзакладу. Вона відмовилася і неповнолітню до медзакладу доправила швидка. Зараз дівчина проходить обстеження. Попередньо у неї легкі тілесні ушкодження.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ст. 286 Кримінального кодексу.



