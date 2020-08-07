До співробітників Підволочиського відділу поліції звернувся настоятель римо-католицької церкви із заявою про те, що його обікрали. З будинку зникли ноутбук і церковна печатка.

Поспілкувавшись з потерпілим, правоохоронці встановили, що до крадіжки, найімовірніше, причетний 46-річний житель Житомирщини. Чоловік останні півтора тижні жив у священника. Отець прихистив його, взяв до свого дому, домовившись, що той допомагатиме у храмі та на проборстві.

Оперативники з’ясували, що житомирянин уже неодноразово судимий за майнові злочини. Наразі встановлюється його місце знаходження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.