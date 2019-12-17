Розбещення неповнолітніх інкримінують правоохоронці Тернополя жителю Кременеччини.

Як повідомляють у поліції, чоловік чіплявся до семирічної дівчинки. Це побачив чотирнадцятирічний брат потерпілої і повідомив у поліцію.

За попередніми даними, дівчинка знала кривдника, оскільки він мешкає неподалік від них. Шістдесятидворічний чоловік пригостив дитину солодощами, відвів у сторону, неподалік будинку, почав гладити школярку по інтимних частинах тіла. В цей час надійшов брат малолітньої.

Пенсіонера затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому інкримінують статтю 156 частину 2 ККУ. Раніше чоловік в поле зору правоохоронців не потрапляв. Триває слідство та встановлюються усі обставини злочину.