Чергове шахрайство з банківськими картками задокументували правоохоронці Тернополя. У місцевого мешканця невідомий виманив весь залишок.

Незнайомець зателефонував на мобільний краянина та представився працівником банку. Повідомив, що термін дії картки закінчується, тому слід його продовжити аби мати змогу користуватися й надалі. Для цього, зі слів додзвонювача, слід продиктувати усі номери з картки. Чоловік повідомив усі дані банківської картки, а невдовзі отримав приголомшливе смс-повідомлення – з рахунку зняли майже 11 000 гривень. Потерпілий зателефонував в поліцію. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.