Майже півсотні автобусів приїхали до обласної державної адміністрації.

Таку акцію протесту влаштували у Тернополі перевізники. Вони вимагали дозволу на відновлення транспортних сполучень.

Перевізник Андрій Михайлюк обслуговує Кременецький напрямок. У підприємця працює п’ятеро водіїв. Усі вже два місяці без роботи і не мають жодних доходів.

«Наші родини хочуть їсти, їх потрібно забезпечувати. Дайте нам можливість працювати. Та й для жителів району транспорт потрібний. Люди витрачають останні заощадження на таксі. І нелегальний транспорт почав їздити, кому від цього користь? Ми готові дотримуватися усіх правил, але дайте можливість працювати».

Протестувальники вимагали відновити міжміське і міжнародне транспортне сполучення. Втім, в ОДА пояснили, що відповідний дозвіл залежить від рішення Кабміну. До слова, такі протести відбулися і в столиці. Чи почують урядовці протестувальників, покаже час.

Софія Романська