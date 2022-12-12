Покерну кімнату ПокерМатч можна впевнено назвати найбільшою у Східній Європі, проте не всі знають переваги цього унікального покер-руму. Дізнатися більше користувач може у повному огляді за посиланням: https://cardmates.ua/pokermatch.

Компанія була заснована у 2016-му році і за ці роки зуміла пройти масу випробувань та увійти до десятки світових лідерів у своїй галузі.

Покер-рум дуже добре підходить саме для гравців з України, оскільки тут для користувачів доступна гра на гривні. Завдяки цьому українці можуть спокійно поповнювати рахунок та виводити кошти на гривневі картки та уникати додаткової конвертації.

Проте це лише невелика частина переваг цієї покерної кімнати. Про усі переваги та особливості покер-руму – далі у цьому матеріалі.

Особливості гри на ПокерМатч

Від самого початку роботи покер-руму існувала заборона на використання будь-якого стороннього софту та допоміжних програм, таких як Холдем Менеджер чи ПокерТрекер. Це зроблено, щоб привернути в лобі якомога більше рекреаційних гравців.

За награний рейк користувач отримуватиме VIP-бали, які потім можна обміняти на грошові виплати або турнірні квитки. Чим більше VIP-балів накопичить гравець, тим вищий буде його рівень рейкбеку. Загалом користувачі Poker Match можуть отримувати до 40% рейкбеку.

Щодо трафіку – більша його частина збирається у вечірній час. Вдень середня кількість гравців складає 2 600, а ввечері (орієнтовно 21:00-22:00 за київським часом) цей показник може досягати позначки у 5 000.

Мінімальна сума депозиту складає 50₴, а максимальна залежить від обраного платіжного методу. Мінімальна сума для успішного кешауту складає 250₴, а максимальна так само залежить від обраної платіжки.

Зверніть увагу: користувач може виводити кошти лише на той платіжний метод, який він вказав при поповненні ігрового рахунку. Здійснити кешаут гравець може лише у разі успішного проходження процедури верифікації.

Загальний вигляд PokerStars та доступні ігри

Дизайн українського покер-руму PokerMatch виконаний у мінімалістичному стилі. При цьому розробники створили хороший інтерфейс зі зручними фільтрами, завдяки яким можна швидко знайти необхідну гру.

Користувачі можуть використовувати декілька фільтрів одночасно, а також виконувати додаткові налаштування, що теж дуже зручно. Таким чином одночасно гравець може виконати налаштування:

Покерної дисципліни (Холдем, Омаха, Китайський покер і т.д).

Типу гри (Кеш-гра, Турніри, Віндфоли/спіни).

Фільтру столів (Формат, розмір ставок, валюту максимальну кількість гравців і т.д.).

Налаштування профілю (теми столів, зовнішній вигляд карт, аудіо та анімації, історія гри, ставки, гарячі клавіші, аватари та багато іншого).

Зовнішній вигляд столу має просте оформлення, яке гравець може змінювати на власний розсуд:

Граючи у кеш/турніри, гравець може легко відкрити персоналізовані налаштування, або лобі івенту, у який він грає. Це можливо завдяки спеціальним кнопкам, які знаходяться безпосередньо вгорі грального столу.

Також завдяки цим кнопкам можна одразу переглянути відеоісторію роздач, зупинити гру за всіма столами одночасно і відкрити пропозиції від онлайн-казино (за умови увімкнення їх відображення в налаштуваннях).

Переваги покер-руму PokerMatch

Український покер-рум може похвалитися наявністю високого трафіку лише у вечірній час доби, проте є достатньо переваг, які виділяють цю покерну кімнату серед її конкурентів.

Нижче наведені основні плюси гри на Покер Матч:

Орієнтований на рекреаційних гравців – покер-рум активно рекламується у сегменті власного онлайн-казино, а також в ньому заборонено використовувати ХАД та інші програми.

– покер-рум активно рекламується у сегменті власного онлайн-казино, а також в ньому заборонено використовувати ХАД та інші програми. Великі турнірні серії – постійне оновлення сітки турнірів свіжими івентами з великими гарантіями, а в рамках серій дуже часто доступні спеціальні лідерборди з додатковими призами.

– постійне оновлення сітки турнірів свіжими івентами з великими гарантіями, а в рамках серій дуже часто доступні спеціальні лідерборди з додатковими призами. Постійні акції та місії – користувачам доступні регулярні завдання, за виконання яких вони отримують додаткові бонуси. Також запускаються рейк-гонки і челенджі з призовими виплатами.

користувачам доступні регулярні завдання, за виконання яких вони отримують додаткові бонуси. Також запускаються рейк-гонки і челенджі з призовими виплатами. Сателіти та фріроли – в лобі гравцям доступно багато дешевих сателітів у дорожчі події, а також фріроли (загальнодоступні чи з паролем).

– в лобі гравцям доступно багато дешевих сателітів у дорожчі події, а також фріроли (загальнодоступні чи з паролем). Саппорт – висококваліфікована служба підтримки, яка швидко відповідає на запитання та допомагає якнайшвидше вирішити проблему.

Окрім цього в лобі нерідко проходять відбіркові турніри на великі живі покерні серії, а в соц.мережах покер-руму проходять розіграші турнірних квитків та грошових призів.

Висновок

ПокерМатч вже роками тримаються у топ-10 серед лідерів своєї галузі. Не дивлячись на просте оформлення, покерна кімната вражає своєю оптимізацією грального процесу.

Гравцю досить легко знайти необхідну гру, а низькі системні вимоги дозволяють користуватися ігровим клієнтом навіть на застарілих пристроях. Мобільна версія майже нічим не відрізняється від десктопної та має увесь необхідний функціонал, зокрема портретну орієнтацію екрану та відображення стеку у ВБ (Великих Блайндах). Усі ці якості беззаперечно говорять про цей покер-рум як про лідера у Східній Європі.