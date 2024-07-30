Поліцейські розслідують обставини пожежі житлового будинку в Заліщиках.

29 липня близько 22 години до співробітників відділення поліції №4 м.Заліщики надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на одній із центральних вулиць міста.

На місці події працювали правоохоронці та рятувальні служби. Попередньо встановлено, що загорання ймовірно почалося із гаражного приміщення і перекинулося на житловий двоповерховий будинок. Пожежу вдалося ліквідувати 30 липня о 00:16.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців та правоохоронців під час гасіння вдалося врятувати 5 осіб, які перебували на другому поверсі будинку. Внаслідок пожежі згорів автомобіль, що знаходився в гаражі.

За попередніми даними, пожежа могла виникнути через недотримання правил пожежної безпеки. Остаточна її причина буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.