У понеділок, 9 грудня, в Парижі відбулася зустріч лідерів «нормандської четвірки» – України, Росії, Франції та Німеччини, під час якої вперше зустрілися Володимир Зеленський та Володимир Путін.

Своїми думками щодо результатів переговорів у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» поділився депутат Збаразької районної ради від ВО «Свобода» Тарас Дячун.

– Дуже велика увага суспільства була прикута до цієї зустрічі. Як представник політсили, яка брала активну участь в Революції Гідності та російсько-українській війні, я, звісно, теж хвилювався. Для себе підсумував, що Росія, як наш стартегічний ворог і далі впроваджує імперську політику щодо України. Сама причина сучасної російсько-української війни – існування України як суверенної держави. Росія прагне контролювати Україну- політично, економічно, ментально. Закономірно, що з моменту руху України від Москви за результатами Революції Гідності в сторону Європу і набуття суб’єктності на міжнародному рівні ми отримали війну. Війну, яка має військову, дипломатичну, культурну, економічну складові. Якщо українці хочуть жити господарями на своїй землі в достатку, то мають отримати мир через перемогу, а не будь-якою ціною. Нехай це буде не скоро, але тільки так ми порвемо пуповину з Російською імперією. Я, як представник громади Збаражчинни при спілкуванні з громадянами чую саме такі меседжі. Люди кажуть, що зараз нам варто ізолюватися від псевдореспублік, зусередитися на нарощуванні сил нашої армії та розвитку економіки, не платити туди ніякі кошти українських платників податків. В жодному випадку, не варто йти на поступки окупантам, – наголосив Тарас Дячун.

Також свободівець додав, що газове питання, яке обговорювали на зустрічі «нормандської четвірки» завжди було інструментом політичного шантажу стосовно українців.

– Ми добре пам’ятаємо, як десять років тому росіяни перекривали українцям газ перед новим роком. Таких випадків було багато, бо Росія – це краяна шантажист і терорист. Я ніколи не ставився надмірно прихильно до попередньої влади, але вважаю, що їхнім досягненням є зміна формату прямих поставок газу з Росії на поставки через Європу. Якщо Зеленський від цього відмовиться, Україна знову стане жертвою шантажу. Зараз Росія добудовує «Північний потік 2». Тоді у них буде кілька, грубо кажучи, труб. Це – українська газотранспортна система, «Південний потік» через Туреччину та два «Північних потоки». Таким чином Путін тиснутиме на країни, які йому вигідні – Німеччину, Польщу, Україну, Туреччину. Треба зрозуміти, що росіяни завжди будуть хитрувати, обдурювати, маніпулювати, шантажувати, а давати їм додаткові інструменти – неправильно, – додав Тарас Дячун.