Ви зробили ремонт у своїй квартирі і вже готові святкувати.

Але не поспішайте відкорковувати шампанське – ще потрібно зробити прибирання після ремонту. І це справа не проста – за складністю, прибирання після ремонту вважається найскладнішим, і на нього може знадобитись кілька днів. І дуже, дуже багато сил.

Завчасно подумайте про будівельне сміття

Будівельне сміття викидати у контейнери для побутового викидати не можна – за це вам загрожує штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ризикувати, що комунальні служби Тернополя вас не знайдуть, не варто, – повірте, знайдуть. Тому завчасно знайдіть полігон для вивезення будівельного сміття, домовтесь із адміністрацією, знайдіть відповідний транспорт і зробіть все відповідно до закону.

З чим доведеться «воювати»

Після ремонту необхідно видалити усі залишки і сліди будівельних матеріалів – фарби, лаку, шпаклювання, клею, штукатурки. Але найскладніше – це дрібнодисперсний пил, який не лише покриває абсолютно всі поверхні, але й циркулює у повітрі. Тому прибирати і перемивати усе потрібно буде кілька разів: адже часточки пилу одразу покриватимуть поверхню, яку ви тільки-но вимили.

Прибирання після ремонту: алгоритм

Перелік задач, які виконуються під час такого прибирання:

– Збираються у мішки і виносяться великі шматки будівельного сміття;

– Залишки сміття підмітаються з підлоги, підвіконь, горизонтальних поверхонь;

– Знепилюються стіни (спочатку сухе, потім вологе прибирання). Стіни обов’язково потрібно мити зверху вниз;

– Чистяться шви між кахлями;

– Видаляються плями від фарби, лаку, клею, інших матеріалів;

– Миються освітлювальні прибори, фурнітура;

– Знімається плівка з вікон, видаляються її залишки;

– Миються вікна і підвіконня;

– Вимивається і полірується сантехніка;

– Миються двері і дверні прорізи;

– Миється підлога, плінтуси.

Існують спеціальні сервіси, які вам допоможуть

У Тернополі існують спеціальні сервіси, які готові допомогти і взяти усі клопоти по прибиранню після ремонту на себе, – це клінінгові компанії.

Їх головна відмінність – наявність потужного професійного обладнання, яке дозволяє провести роботи набагато швидше і більш якісно. При професійному клінінгу сміття і пил збирається будівельними пилососами, для вологого прибирання використовуються роторні машини, миючі пилососи, складні плями видаляються за допомогою парогенераторів.

Купувати для себе таку техніку нераціонально, адже вона коштує дуже багато. А робити прибирання після ремонту без неї дуже складно. Тож запросити професіоналів – дійсно гарний варіант.

Вартість прибирання після ремонту у Тернополі – від 22 гривень за квадратний метр (так, загальна вартість обов’язково буде залежати від площі вашої квартири). Чим брудніше в приміщенні – тим вищою буде ціна.

Але ціни у Тернополі дуже демократичні у порівнянні з іншими регіонами (приміром, у Києві вартість прибирання після ремонту буде приблизно на 30% вищою).