Контрольно-пропускний пункт діятиме на в’їзді у центральний ринок Тернополя.

Про це йшлося на засіданні міського оперативного штабу. КПП працюватиме з 5.00 до 18.00.

Міський голова Сергій Надал запропонував облаштувати контрольно-пропускний пункт на в’їзді у ринок, щоб перевіряти продавців, які приїжджатимуть з продукцією з районів області. Також температурний скринінг проводитимуть безпосередньо на ринку покупцям.

“На ринки будуть їхати люди з продукцією з різних районів: Почаєва, Заліщиків. Це може мати загрозу поширення інфекції. Важливо їх перевірити на в’їзді в ринок. Підприємці можуть приїжджати на ринок у ранню пору. Власники ринків будуть перевіряти покупців, а ми забезпечимо перевірку тих, хто приїжджає. Кількість хворих з тих районів, звідки привозять полуницю, помідори, огірки — найбільша. Ми мусимо контролювати іногородніх, які приїжджатимуть на ринок”, – наголосив під час засідання Сергій Надал.

Від завтра у Тернополі відновлює роботу частина центрального ринку та овочевий ринок на вулиці Шептицького. “Оріон” поки що не відкривають. Також в обласному центрі запрацювали магазини непродовольчих товарів, салони краси, перукарні, стоматології, літні майданчики у закладах громадського харчування, заклади побутового обслуговування, дозволена діяльність адвокатів, нотаріусів, психологів. Серед вимог — дотримання санітарно-епідеміологічних норм.

Софія Романська

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