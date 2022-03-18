При Тернопільській обласній раді створили добровольчий батальйон.

До його складу увійшли як військові, які мають досвід бойових дій, так і охочі, які впродовж останніх трьох тижнів навчалися військовій справі.

Очолив батальйон Андрій Солтис.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зазначив, що обласна рада не залишиться осторонь боротьби за територіальну цілісність України.

Він закликав добровольців не лише старанно тренуватися, а й активно допомагати воїнам, які зараз на передовій.

– Західна Україна сьогодні має бути двигуном забезпечення фронту всім необхідним. Тому закликаю, маючи вільний час, окрім вишколу займатися допомогою нашим хлопцям та дівчатам. Якщо є можливість контактів з родичами та друзями за кордоном, нехай передають гуманітарну допомогу. Ми маємо вже на базі своїх формувань працювати за усіма напрямками, – говорить Михайло Головко. – Сьогодні маємо швидко вчитися. Вчора ми були одні сьогодні – інші. Стаємо воїнами, волонтерами, медиками, медійниками і стратегами. Все необхідне ми маємо засвоювати швидко, щоб перемогти. Іншого варіанту немає.

Михайло Головко закликав усіх бути активними, та допомагати у боротьбі за свободу та незалежність України всіма силами.

– Це війна на виживання нашої держави, нашої нації. Це священна війна, бо для нас вона є визвольною. Про цю війну будуть писати книги, знімати фільми, складатимуть міфи та легенди. Ми живемо в унікальний час, коли формується наша нація, бо ця війна дасть великий поштовх для нас, – говорить Михайло Головко. – Тому сьогодні ми маємо бути активні. Так, ми зараз більше в тилу. Це запасний резерв. Для підготовки ми маємо час, тому треба працювати, займатися та вдосконалюватися.