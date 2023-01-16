До рідного дому у село Вілія Шумської громади назавжди повернувся ще один Герой – 22-річний захисник Олександр Дацюк.

Старший солдат загинув 12 січня поблизу селища Торське на Донеччині, обороняючи державу від російських окупантів.

Відважний боєць відрізнявся патріотизмом та любов’ю до Батьківщини, він ще з 2019 року служив у Збройних силах України. У період повномасштабної війни пройшов важкі випробування у зоні бойових дій.

Вчора Шумська громада зустріла траурний кортеж із тілом полеглого «живим коридором», на колінах та зі скорботою в очах. На центральному шляху при в’їзді у Шумську громаду священники відправили заупокійний молебень.

“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Важко усвідомлювати, що знову втрачаємо найкращих”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.

Чин поховання та віддання військових почестей відбудеться у понеділок, 16 січня.

16 січня 2023 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.