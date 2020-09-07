З проникаючим ножовим пораненням до Підволочиської лікарні потрапив двадцятирічний житель Мукачева. Чоловіка з відкритою травмою живота в центрі міста побачили перехожі. Вони викликали поліцію та швидку.

За словами начальника Підволочиського відділу поліції Сергія Гаврилюка, неподалік сміттєзвалища мешкала родина ромів. Вони збирали сміття, займалися його сортуванням. Потерпілий приїхав до них з Закарпатської області.

Між ним та братом господині постійно виникали сварки через харчі та побутові речі. Останній конфлікт завершився трагічно. Після розпивання спиртних напоїв між чоловіками почалася суперечка в ході якої сорокавосьмирічний уродженець Закарпатської області завдав молодому чоловікові удар кухонним ножем в живіт.

Поранений мукачевець зміг дійти до райцентру, стікаючи кров’ю, а це майже два кілометри. Вже в місті його побачили люди та викликали лікарів. Потерпілого прооперували. Медики констатували проникаюче поранення, яке в кількох місцях зачепило пряму кишку.

Нападника правоохоронці затримали згідно статті 208 КПК. У скоєному він зізнався. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 121 ККУ. Проте дане правопорушення можливо буде перекваліфіковане у статтю 115 ККУ.

У ході розслідування з’ясувалося, що нападник перебуває у розшуку Закарпатської поліції за погрозу вбивством.