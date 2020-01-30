Жертвами зловмисниць стали шестеро тернополян похилого віку. Стареньким лиходійки представлялися працівниками соцзабезу і розповідали про грошову реформу. В результаті шахрайських та злодійських дій підозрюваних потерпілі втратили великі суми грошей.

Як повідомили у поліції, 75-річна тернополянка зустріла двох невідомих жінок на вулиці. Молодиці перестріли бабусю й почали цікавитися, чи чула вона щось про обмін грошей. Мовляв, гривні найближчим часом будуть вилучені з обігу, натомість за все потрібно буде розраховуватися євровалютою. Дізнавшись, що пенсіонерка мешкає одна, «соціальні працівниці» просилися до квартири, аби доступно пояснити хід грошової реформи. Після таких відвідин старенька ледь живою залишилася від пережитого стресу, адже з помешкання зникли усі заощадження – понад 195 тисяч гривень.

– У ході досудового розслідування було встановлено два факти шахрайських дій та чотири крадіжки, вчинені зловмисницями,- розповідає заступник начальника відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Мирон Шеремета. – Підозрювані діяли за наперед спланованим сценарієм: одна з них залишалася розповідати жертві про так звану «грошову реформу», а інша в цей час шукала в квартирі гроші. Якщо ж не вдавалося знайти, пропонували стареньким вигідний обмін гривень на євро. Валюта ж, звісно, була сувенірною.

Від десяти до майже двохсот тисяч гривень втратили ті, хто впустив до свого помешкання «реформаторок».

– Розкривати такі злочини завжди непросто, – каже начальник сектору відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції Віктор Демчан. — Потерпілі не могли детально описати своїх кривдниць і через свій поважний вік, і через пережитий стрес. Та й зловмисниці діяли обережно, старалися, аби їх відвідин помешкань жертв ніхто не бачив.

Проведена оперативна робота увінчалася успіхом. Розшуківцям стало відомо, що до серійних крадіжок та шахрайств причетні дві жительки Мукачева Закарпатської області, 1978 та 1990 років народження.

– Зловмисницям оголошено підозри за частинами 2 та 3 статті 185 ККУ та частиною 2 статті 190 ККУ, – каже Мирон Шеремета. – На вирок суду зловмисниці чекатимуть під вартою.