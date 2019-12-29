На Тернопільщині поліцейські проводять рейди з виявлення нелегального продажу ялинок і піротехнічних засобів. Порушників чекають штрафи – від тисячі гривень.

Спеціальні профілактичні відпрацювання розпочали тернопільські поліцейські. Зокрема, з наближенням Новорічних і Різдвяних свят працівники поліції посилили контроль за недопущенням самовільних вирубок та безконтрольного продажу хвойних дерев, – повідомив старший дільничний офіцер Тернопільського відділу поліції Володимир Пецур. Зокрема, правоохоронці перевірили продаж ялинок у Тернополі.

«Незаконна порубка та продаж дерев без відповідних дозвільних документів і кліпсування тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Перевірка встановила, що усі продавці хвойних красунь на тернопільських ринках дотримуються чинного законодавства. Також був проведений рейд щодо реалізації феєрверків і петард. Ми виявили лише одного недобросовісного продавця піротехнікою. Даний факт задокументовано і направлено на розгляд у відповідні органи. Профілактичні заходи на Тернопільщині тривають. Порушників притягатимуть до відповідальності згідно статті 195-6 КУпАП. Штраф за такі проступки становить 1020-1700 грн.».

Нагадаємо, у Тернополі використання піротехнічних засобів заборонено. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет, і діятиме воно до завершення російсько-української війни.

Софія Романська