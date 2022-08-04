У Тернополі евакуюють людей із приміщення центрального універмагу та залізничного вокзалу.

Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, надійшла інформація про те, що там може знаходитися вибухівка.

“Увага! У приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу проводиться евакуація. Там працюють відповідні служби. Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку. Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом”, – написав він у своєму каналі в Телеграмі.