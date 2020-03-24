Правоохоронці підозрюють, що дизельне пальне було викрадено з тепловоза на станції Буцнів Тернопільського району.

Співробітники Тернопільського відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що в гаражному кооперативі по вулиці Лесі Українки, що в обласному центрі, водій автомобіля «Нісан» зберігає крадене дизельне пальне. Слідчо-оперативна група виїхали на місце події.

З’ясувалося, 44-річний тернополянин якраз доправив до гаражного приміщення власним автомобілем ємності з пальним. У багажнику пікапа було вісім каністр по тридцять літрів кожна. У ході огляду поліцейські також виявили ємності, наповнені дизельним пальним у гаражі. Загалом вилучено в якості речових доказів та накладено арешт на 32 каністри з понад восьмистами літрами пального.

Тернополянин переконує, дизельне пальне він купив і зберігав для власних потреб, проте поліцейські володіють інформацією, що паливо було викрадено з тепловоза на станції Буцнів Тернопільського району. До слова, зловмисник працює провідником на залізниці.

Автомобіль «Нісан» вилучено та поміщено на арешт майданчик. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 1 статті 185 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.