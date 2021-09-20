Провели в останню путь юнака, котрий загинув під колесами автомобіля

У Тернополі сталася смертельна ДТП. 19 вересня о 3:53 на вулиці Микулинецька, неподалік цукрового заводу, водій автомобіля Skoda Fabia збив 18-річного пішохода.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Травми юнака виявилися несумісними з життям. Він помер ще до приїзду лікарів.

Як повідомляє “Файне місто“, хлопця звати Анатолій Ярошенко. Йому було всього 18 років, жив у Тернополі.

Юнак закінчив Тернопільську загальноосвітню школу № 24. Вступив та навчався в ТНТУ.

На поминальну службу в “Дім печалі” 19 вересня прийшли десятки людей – стільки, що всі не помістились в залі і стояли в коридорі та на дворі. Більшість присутніх – його ровесники, однокласники, одногрупники, друзі.

Сьогодні о 12 годині на Микулинецькому кладовищі Анатолія провели в останню путь.