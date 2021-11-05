На Тернопільщині виявлено одну протитанкову міну та три артснаряди часів Другої світової війни.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, 4 листопада на відкритій території поблизу смт Козова Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено одну протитанкову міну ТМ-35 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління під час обстеження території поблизу села Старе Місто Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району (на місці НС) додатково виявлено та зосереджено в безпечному місці три артснаряди АС-88 мм часів Другої світової війни.