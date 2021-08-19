18 серпня об 11:57 в полі поблизу села Ласківці Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено одну протипіхотну міну ПОМЗ – 2 часів Другої світової війни.

О 15:24 в полі поблизу села Передмістя Трибухівської територіальної громади Чортківського району виявлено один артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Того ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знешкоджено одну авіабомбу SD-1 мм та один артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни, які були виявлені напередодні в селі Смиківці Великобірківської територіальної громади та в полі поблизу села Посухів Бережанської територіальної громади Тернопільського району.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!