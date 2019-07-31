З нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми на вокзалах Тернополя людей попереджали про потенційну небезпеку трудового рабства.

Поліціянти, представники «Відродження нації» та управління сім’ї та молоді ОДА роздавали листівки та роз’яснювальні матеріали, що стосуються проблеми торгівлі людьми.

Найбільший ризик трудового рабства при працевлаштуванні за кордоном, – розповідає заступниця керівника громадської організації «ТМЖК «Відродження нації» Марина Пасєчник. Вибратися з трудового рабства в чужій країні вкрай складно.

«Виїзд на роботу за кордону – це завжди ризик. Тому ми просимо людей попереджувати небезпечні складні ситуації. Втім, навіть якщо вже сталося, людина потрапила в рабство, потрібно пам’ятати, що вихід є, але варто знати, куди можна звернутися за допомогою. Наші акції спрямовані, щоб попередити такі ситуації, а також допомогти тим людям, що вже стали жертвами торгівлі людьми».

Щодо безпечного виїзду за кордон працює гаряча лінія, де безкоштовно надають консультації. Можна телефонувати за такими номерами: 527 або 0800 505 501.

Додамо, упродовж цього і минулого року на Тернопільщині від торгівлі людьми потерпіло 32 особи. Наразі відкрито дві кримінальні справи, і тривають розслідування. Нещодавно поліція викрила злочинну групу, що відправляла дівчат до Польщі для надання сексуальних послуг.

Софія Романська