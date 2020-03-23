Увесь світовий спорт і, зокрема, його найпопулярніший вид – футбол – нині нагадує скульптуру грецького жерця Лаокоона, тіло якого обвили в смертельних обіймах безжальні гадюки.

Лаокоона, згідно з міфом, вони таки задушили разом із його синами; у спорту ж, напевно, за умов дотримання розумних і конче необхідних нині обмежень, є шанс вийти з цієї екстраординарної ситуації якщо й не зовсім без втрат, то, принаймні, зі зведеними до можливого мінімуму. Отже, найперше про те, що найбільше тривожить всіх:

Незворотні втрати

21 вересня помер від COVID-19 помер 76-екс-президент мадридського “Реала” Лоренцо Санс. Він керував столичним клубом з 1995 до 2000 рр., і за його правління “вершкові” двічі вигравали Лігу чемпіонів;

В Бергамо, що нещодавно шокувало світ колоною військових вантажівок, які вивозили труни з загиблими, один за одним померли чотири співробітники клубу “Аталанта”, за який виступає наш Руслан Малиновський. Всі ми, як правило, буваємо мудрі “заднім” розумом, і зараз вершиною необачності й навіть дурості вважають проведення матчу 1/8 Ліги чемпіонів “Аталанта” – “Валенсія”, коли в умовах інфекції, що вже накрила північ Італії, тисячі вболівальників радісно обіймалися на трибунах (чотири футболісти “Валенсії”, до речі, теж захворіли);

“Зірки” на самоізоляції

На Італію припадає найбільша кількість футболістів,тест на коронавірус в яких дав позитивний (не для них) результат. Серед них – топ-зірки француз Блез Матюїді й аргентинець Пауло Дібала (разом з нареченою). а днями ФК “Мілан” повідомив, що технічний директор клубу уславлений Паоло Мальдіні і його син Даніель теж “позитивні” з точки зору COVІD-19. Раніше багаторічний капітан “Мілана” і збірної Італії контактував з людиною, яка заразилася коронавірусом, і невдовзі в нього самого з’явилися симптоми. Син же, очевидно, тісно контактував з батьком…

УЄФА “блудить”?

Європейська футбольна асоціація спершу оголосила, що чемпіонат Європи збереже свою назву й буде йменуватися Євро-2020, незважаючи на те, що турнір перенесли на літо 2021 р. Однак пізніше на офіційному твіттері УЄФА з’явилося нове повідомлення, в якому асоціація приносить вибачення за попередній твіт, пояснюючи, що він був відправлений помилково.

Благодійність

Екс-гравці “МЮ” Гарі Невіл і Райан Гіггз вирішили надати два своїх готелі в Манчестері в безоплатне користування Національній службі охорони здоров’я Великобританії. “Думаю, вся наша галузь повинна виявити солідарність… Ми раді зробити цей крок. Медпрацівники зможуть залишатися там безоплатно протягом кількох місяців”, – повідомив Г.Невіл

А що у нас?

У нас наразі беззаперечний факт – призупинення Премєр-ліги і “відсування” на невизначений час поновлення матчів першої та другої ліг. Головний редактор журналу “Футбол” Артем Франков задає риторичне запитання: “Коли відновляться європейські чемпіонати і український зокрема?” І сам дає на нього відповідь: “Не вірте тим, хто називає якісь дати. Насправді існує дуже багато варіантів… Але зараз ніхто у футболі й близько не уявляє, що буде далі – тому що це залежить не від гравців, не від тренерів, не від адміністраторів, не від масажистів…те ж саме і з термінами поновлення матчів єврокубків”.

Тим часом захисник “Динамо” Микита Бурда розповів, що під час карантину самостійно тренується на майданчику поблизу свого будинку. А ще разом із Сергієм Сидорчуком бігає кроси а парку, вибираючи місця, де небагато людей. А ще – слухає музику, дивиться фільми…

Ще один зданий бастіон…

Міжнародна федерація хокею прийняла рішення про відміну чемпіонату світу в елітному дивізіоні, який мав відбутися в травні в Швейцарії. Очікувалося, що остаточне рішення буде прийняте в квітні, і якщо ситуація з пандемією до того часу поліпшилася б, турнір міг відбутися. Однак організатори вирішили не чекати й не ризикувати і оголосили не просто про перенесення, а про відміну чемпіонату, оскільки інших термінів для його проведення немає.

Ігор Дуда