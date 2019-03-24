«Тернопіль проти контактних зоопарків», – акцію під такою назвою учора провели у Тернополі. Зокрема місцеві зоозахисники виступили проти діяльності виставки тварин, яка діє в обласному центрі.

До акції долучилося трохи більше десятка місцевих зоозахисників, серед них представники громадських організацій «Вірне серце», «Вірні друзі», «UAnimals». Таким чином протестувальники хотіли привернути увагу до проблеми жорстокого поводження з тваринами.

«Наша мета – привернути увагу місцевих мешканців до жорстокості, незаконності та небезпеки пересувних звіринців із дикими тваринами та власне звіринця, який приїхав до нашого міста. Безмежно вдячні усім учасникам акції. Просимо – розмовляйте з близькими та знайомими аби ті не відвідували та не водили дітей у такі звіринці, оскільки утримання тварин у неприродних для їхніх видових потреб умовах, щоденний контакт з людьми, котрі галасують, гладять, обнімають, фотографують їх – є знущанням і жодним чином не може навчити дітей любові та поваги до природи! Окрім того, будь-яка незаконна діяльність не може гарантувати безпеки вашої дитини і правдивості даних щодо щеплень тварин»,- зазначає організаторка акції Людмила Чеховська.

Додамо, за фактом діяльності виставки тварин у Тернополі поліція проводить перевірку.

Софія Романська