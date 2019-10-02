Сесія обласної ради прийняла звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким рішуче заперечила реалізацію так званої «формули Штайнмаєра».

«Ми, депутати Тернопільської обласної ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої «формули Штайнмаєра» розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії. Закликаємо органи місцевого самоврядування Тернопільської області висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Підтверджуємо готовність Тернопільської обласної ради та звертаємось до Асоціації міст України з пропозицією провести позачергові сесії на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради України», – йдеться у документі, прийнятому за основу.

Свої пропозиції щодо недопустимості реалізації згаданих документів та клопотання до Верховної Ради України та Президента України з вимогами ряду дій озвучили громадські організації під час пленарного засідання 12 сесії обласної ради.

Також свої зауваги та акценти висловили керівники та представники усіх фракцій обласної ради і внесли свої доповнення.

Внісши усі пропозиції та доповнення, звернення до керівництва держави та усіх органів місцевого самоврядування від депутатів обласної ради було прийнято.

Депутати також одностайно також прийняли звернення Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Служби безпеки України з приводу неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України, від меж тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Сесія підтримала і звернення до Президента України, Голови Верховної ради України, Прем’єр-Міністра України, Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, директора Державного бюро розслідувань щодо силового розгону мирного протесту ветеранів АТО/ООС та мешканців міста Соснівка Львівської області 21 вересня 2019 року. «Ми, депутати Тернопільської обласної ради, обурені фактом силового розгону акції мирного протесту Ветеранів АТО/ООС та мешканців 12-тисячного шахтарського міста Соснівка Львівської області через блокування ними перевезень вугілля російського походження на підприємство регіону. Ми переконані, що дії працівників правоохоронних органів стосовно затриманих учасників мирної акції є протизаконними та такими, що порушують Конституцію України та її закони», – йдеться, зокрема, у документі.