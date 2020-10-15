У Тернополі до Дня Захисника України відкрили історичну виставку «Проти Голіафа». Експозиція розповідає про знакових особистостей УПА та підпілля ОУН.

Приурочили виставку святу Покрови Пресвятої Богородиці, Дню захисника України, Українського козацтва та 78-ій річниці від дня створення Української повстанської армії. Експозицію репрезентували у національному музеї визвольної боротьби Тернопільщини. Як розповів старший науковий співробітник музею Ігор Олещук, подія символічна, адже сьогодні, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, музей відзначає 24-річницю від дня заснування.

“Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї” – це життєве кредо багатьох українських державних діячів. Степан Бандера не зламався в нацистському концтаборі, не відкликав Акт відновлення Української Держави; Роман Шухевич, який сім років очолював УПА в найбільших її зіткненнях з радянським режимом, Василь Галаса – автор ідеї «Великого рейду» в Західну Європу, щоб пробити інформаційну завісу. Василь Кук, який розбудовував ОУН у східній Україні та зберіг кадри підпілля загибелі Шухевича та ще багато інших видатних діячів».

Також на виставці можна дізнатися про одного із лідерів Норильського повстання, яке пришвидшило кінець ГУЛАГу, Євгена Грицяка, організаторку Українського Червоного Хреста Катерину Зарицьку, бойову командирку, котра ще зі шкільної лави пішла в армію і особисто брала участь у боях Ірину Тимочко-Камінську та про Іллю Оберишина, який 40 років провів у підпіллі, вийшовши тільки після референдуму за незалежність 3 грудня 1991 року.