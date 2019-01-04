Проти чиновників автодору відкрили справу через нерозчищений сніг, що спричинив ДТП
Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження стосовно посадовців держпідприємства «Львівський облавтодор» через нерозчищену дорогу, що стала причиною смертельної дорожньої аварії.
Про це повідомляє ZiK з посиланням на прес-службу обласної прокуратури .
«Сьогодні, 3 січня, прокуратурою Львівської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчиненого посадовими особами ДП «Львівський Облавтодор», які є відповідальними за утримання автомобільних доріг», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, як нагадали у відомстві, 3 січня близько 6:30 ранку на автодорозі «Львів-Шегині» неподалік населеного пункту Бар Городоцького району сталося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI та Renault з автоцистерною. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб загинуло, ще шестеро з тілесними ушкодженнями госпіталізовані.
«Дорожнє покриття, де трапилось зіткнення зазначених вище транспортних засобів, було у неналежному стані, зокрема, через невжиття дорожніми службами відповідних заходів для розчищення доріг», – наголосили в прокуратурі.
Проведення досудового розслідування за ст. 288 Кримінального кодексу України (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху) доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції у Львівській області.
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