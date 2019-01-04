Проти чиновників автодору відкрили справу через нерозчищений сніг, що спричинив ДТП

04/01/2019 Розмір тексту:

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження стосовно посадовців держпідприємства «Львівський облавтодор» через нерозчищену дорогу, що стала причиною смертельної дорожньої аварії.

Про це повідомляє ZiK з посиланням на прес-службу обласної прокуратури .

«Сьогодні, 3 січня, прокуратурою Львівської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчиненого посадовими особами ДП «Львівський Облавтодор», які є відповідальними за утримання автомобільних доріг», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, як нагадали у відомстві, 3 січня близько 6:30 ранку на автодорозі «Львів-Шегині» неподалік населеного пункту Бар Городоцького району сталося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI та Renault з автоцистерною. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб загинуло, ще шестеро з тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

«Дорожнє покриття, де трапилось зіткнення зазначених вище транспортних засобів, було у неналежному стані, зокрема, через невжиття дорожніми службами відповідних заходів для розчищення доріг», – наголосили в прокуратурі.

Проведення досудового розслідування за ст. 288 Кримінального кодексу України (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху) доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції у Львівській області.