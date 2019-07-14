Нетипове засилля коментарів російською мовою побачив в себе на сторінці у фейсбуці кандидат в народні депутати по 165 виборчому окрузі Іван Чайківський.

«Ми не приховуємо того, що ведемо дозволену законом відкриту агітацію у фейсуці. Але наша активність спровокувала і активність незнайомих мені російськомовних коментаторів. Нічого не говорять по суті повідомлення, а висловлюються тільки нецензурними словами», – написав Іван Чайківський.

За словами кандидата, спочатку він намагався вести конструктивну дискусію, але це не дало результату – коментатори в діалог не вступали, а продовжували лаятися та поширювати брехню.

«Тому я прийняв рішення в останній тиждень ведення виборчої кампанії відключити можливість коментування на сторінці «Іван Чайківський» у фейсбуці», – заявив кандидат.

Як відомо, Росія використовує російськомовне населення для підриву України.