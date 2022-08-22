Верифікація рахунку на сайті Паріматч – це перевірка документів та їх відповідності з інформацією, вказаною під час реєстрації. Підтвердження паспортних даних допомагає гравцям швидко виводити зароблені гроші. Процедура стосується лише тих клієнтів, які виконали вхід в Паріматч та пройшли реєстрацію.

Верифікація в компанії Паріматч дає клієнтам безпечно переводити виграні гроші на карти або електронні гаманці. Ця процедура підтвердження персональної інформації клієнта грального закладу є обов’язковою. Причому це не забаганка гемблінгового оператора, а імперативна норма законодавства. Верифікація дозволяє запобігти легалізації злочинних доходів, виключити з числа гравців осіб, які не досягли повноліття. Також метою даної процедури є недопущення мультиаккаунтингу.

Як проходить реєстрацію

Перед тим, як верифікувати обліковий запис, необхідно зареєструватись через головний сайт або дзеркало контори. Верифікувати обліковий запис можна лише через офіційний сайт Парі-Матч. Після того, як гемблер пройде реєстрацію, в особистому кабінеті з’являться відомості про нульовий баланс і спеціальна кнопка, за допомогою якої можна дізнатися, як верифікувати свій запис.

Тим, хто не авторизувався на сайті контори, варто нагадати тонкощі проходження реєстрації:

Ввести номер мобільного телефону або вписати e-mail адресу.

Придумати пароль, що складається з цифр та латинських літер.

Підтвердити, що ви досягли повноліття.

Підтвердити реєстрацію.

Також під час реєстрації потрібно вказати валюту рахунку. Вибрана валюта впливає на метод поповнення депозиту. Наступним кроком стане поповнення ігрового балансу.

Важливо підтвердити електронну пошту, щоб знати останні новини букмекера. На пошту прийде лист для підтвердження реєстрації на сайті. У листі буде посилання, перейшовши по якому, ви автоматично підтвердите рахунок.

Як пройти ідентифікацію

Ідентифікацію особи можна пройти через головний сайт БК Parimatch. Для цього необхідно в особистому кабінеті гравця відкрити відповідну вкладку та прикріпити скани або фотографії:

Головна сторінка паспорта з усіма особистими даними.

Додатково необхідно додати фото, на якій ви з документом у руках.

Далі потрібно поповнити депозит вибраною платіжною системою.

Важливі умови верифікації

Верифікація в Parimatch захищає гроші гравця, а букмекерська контора –може переконатися в чесності гемблера. Щоб правильно пройти верифікацію, треба врахувати усі правила надання документів:

Паспорт необхідно фотографувати так, щоб у кадрі опинилися чотири кути документа.

Адміністрації потрібне чітке фото паспорта, де видно інформацію про його власника.

Треба зробити селфі, де гравець тримає паспорт у руках.

Необхідно, щоб інформація відповідала інформації, вказаній під час реєстрації.

У деяких випадках служба безпеки букмекерської контори та онлайн-казино Парі-Матч просить гравця вийти на зв’язок за допомогою відео. Щоправда, це відбувається дуже рідко і лише за наявності підстав вважати, що гемблер грає не за правилами.

FAQ

Які питання ставлять під час відеоідентифікації в Паріматч?

Співробітники служби безпеки вимагають надати документ, щоб звірити дані, вказані під час реєстрації.

Як забрати бонус у Париматч за верифікацію?

При першому поповненні рахунку прибираємо галочку в полі «Бездепозитний бонус», також відмовитись від винагороди можна в Особистому кабінеті.

Чи можна зареєструватись у БК «Париматч» без паспорта?

Паспорт – головний документ, без якого ускладнюється процес верифікації. В іншому випадку надаємо закордонний паспорт або посвідчення водія.

Що означає «статус рахунка не верифікований»?

Клієнт БК не пройшов верифікацію, відповідно, потрібно знову пройти процедуру, тоді відкриється доступ до ставок, і блокування буде знято.

Чи можна грати у казино без верифікації?

Ігровий обліковий запис надає можливість робити ставки, грати в онлайн-казино контори. Однак, без підтвердження особи неможливо вивести на карту або гаманець виграшні кошти.