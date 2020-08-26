На Тернопільщину повертаються комфортні погодні умови. Температура повітря буде помірною. За словами синоптиків, по всій території регіону обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у регіоні буде хмарно з проясненнями, вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 10– 15, вдень 21 – 26 тепла.

«26-го серпня, гребінь високого атмосферного тиску витіснить «репетицію» осені, яка відбувається у західних областях і організує практично в усіх областях України суху погоду. Не сумуйте, осінь ще вовтузиться, пакуючи валізи, а ми ще не просто погріємося, а й встигнемо знову побурчати на спеку», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протягом тижня на Тернопільщині зберігатимуться температурні показники на рівні 19 – 25 градусів тепла вдень, а вихідними повернеться спека.

Софія Романська