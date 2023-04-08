“УПЦ – геть з України”. З такими вимогами вже три дні у Тернополі мітингувальники збираються під стінами Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

За день до цього людей не впускали на територію. Але 6 квітня усі охочі могли зайти не лише у двір, а й на службу Божу, повідомляють Т1 Новини.

До молоді на протест доєдналися і дорослі. Кажуть, вже остаточно набридло будь що проросійське в Україні. І з цим треба закінчувати.

Мітингувальники запевняють, не будуть обмежуватися тільки плакатами і стоянням під храмом. Вони почали вивчати, які документи має УПЦ, і як юридично можна позбутися зв’язку з московським патріархатом у Тернополі.

Вже надвечір до молоді вийшов прессекретар тернопільської єпархії УПЦ Степан Балан. Він одягнув синьо-жовтий стяг, з яким вирушив на службу до храму. А ще пообіцяв наступного дня показати документи, які ніби то доводять, що церква не має стосунку до мп.

І вже надвечір стало відомо, що депутати міської ради теж візьмуться за питання УПЦ у Тернополі. Міський голова повідомив, що на сесії розглянуть питання про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (МП).