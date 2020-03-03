Суспільству необхідно контролювати владу, аби не допустити ухвалення законів, які призведуть до краху України.

Про це у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто» заявив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка.

– Наразі ухвалено більше чверті поправок щодо закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Масові протести громадян та активне відстоювання своєї думки допомагають затягнути процес ухвалення цього антиукраїнського закону. Маю дуже велику надію, що тиск вулиці, рішення сесії багатьох селищних, міських, обласних рад, які були надіслані до Офісу президента, будуть почуті й цей закон у час війни не буде ухвалений. Зараз суспільству дійсно вдалося призупинити турборежим. Якщо люди надалі так згуртовано відстоюватимуть свої думки не лише в питанні землі, але й щодо мови, освіти, то зможуть дати відсіч. А «слуги», як ми бачимо, єдиної команди не мають, – пояснив Василь Чашка.

За словами свободівця, громада має змусити владу виходити на діалог.

– Люди пікетують через безліч проблем – медицина, продаж землі, низька купівельна спроможність, війна, відсутність політичної волі та контакту влади з громадянами. Це ми бачили в Микулинцях, Нових Санжарах, Винниках. Нам потрібно контролювати владу, змушувати вийти на діалог. А протести, мирні зібрання – конституційне право, передбачене для кожного громадянина. Якщо влада не чує, люди виходять на вулицю. Якщо вже не буде почуто голос вулиці, то громадяни підуть на спротив. А свободівці беззаперечно підтримуватимуть людей, – додав Василь Чашка.