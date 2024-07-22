Виїзд на смугу зустрічного руху – причина одразу двох ДТП, що сталися в Тернополі на вулиці Степана Будного та в селищі Дружба Микулинецької громади. Наслідки трагічні – загинули двоє осіб, ще троє госпіталізовані з важкими травмами.

19 липня у селищі Дружба жителька села Микулинці, керуючи автомобілем Toyota Camry, здійснила виїзд на зустрічну смугу руху та зіткнулася з вантажівкою. Водійка легкового автомобіля з важкими травмами госпіталізована. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Аварія за участю одразу чотирьох автомобілів трапилася 21 липня на вулиці Степана Будного у Тернополі. 22-річний водій автомобіля Lada – житель села Вищі Луб‘янки- виїхав на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з транспортним засобом Alfa Romeo, який зупинився на заборонений сигнал світлофора. Від удару даний автомобіль зачепив ще одну автівку марки Volkswagen Passat. Врешті горе-водій «влетів» у транспортний засіб Тoyota Camry, що рухався у напрямку вулиці Микулинецької. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів автомобіля Lada, а водій та ще одна пасажирка цього транспортного засобу з важкими травмами госпіталізовані до медичних закладів. Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.