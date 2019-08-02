Подорож до Одеси п’ятеро жителів Франківська запам’ятають на все життя. Події, які їм довелося пережити, нагадували картину трилера. Трапилася подія в ніч з 31 липня на 1 червня на дорозі у селі Кривче Борщівського району.

Як розповіли у поліції, машину, в якій їхало четверо дорослих та малолітня дитина раптом стали переслідувати невідомі на іномарці. Коли першого разу на вимогу зупинитися франківчани не відреагували, зловмисник, що сидів за кермом «Мазди», пішов на таран. Удар був не сильним, проте далі рухатися подорожуючі не змогли – їх машину відкинуло з проїжджої частини на узбіччя. Переслідувачі кинулися до заблокованої автівки, стали силою відчиняти дверцята, відтак розбили бокове вікно зі сторони водія і давай гамселити всіх підряд. У якийсь момент один зі зловмисників розпилив у салон невідому речовину.

Люди змушені були вийти з автомобіля, тим більше, що малолітня дитина, котру вони везли на оздоровлення до Одеси, має проблеми з диханням. Як зізнаються потерпілі, від шоку і страху, вони вже не знали, що буде далі. Та раптом нападники відступили. Сіли у своє авто й подалися геть.

– Повідомлення від потерпілих надійшло близько третьої години ночі, – розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. – Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце злочину.

Поліцейські спрацювали оперативно. Тієї ж ночі було встановлено та затримано в порядку статті 208 КПК двох найактивніших учасників інциденту. За попередніми даними, з ними була ще одна особа, але участі у побитті людей цей молодик не брав. Затримані – 34-річний та 24-річний жителі Борщова. Старший з нападників минулого року був судимий за хуліганство, молодший теж потрапляв у поле зору правоохоронців. На момент вчинення злочину лиходії перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисники не дають жодних свідчень, тому встановити істинний мотив хуліганського нападу допоки неможливо.

– Обом нападникам оголошено підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого частиною 2 статті 296 ККУ. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу , – каже Андрій Свинарчук. – Нам вдалося вилучити речові докази, зокрема автомобіль, яким користувалися зловмисники.

Досудове розслідування триває.

Родина потерпілих після отримання медичної допомоги та проведення усіх необхідних слідчих дій рушила до місця відпочинку.