Прокуратура оскаржила вирок у вбивстві Віталія Ващенка. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Прокуратура Тернопільської області подала апеляційну скаргу на вирок Тернопільського міськрайонного суду, яким призначено покарання обвинуваченим у вбивстві організованою групою осіб громадського активіста з Кременця Віталія Ващенка.

Оскільки прокурор просив у суді про довічне позбавлення волі, а суд призначив покарання 4 обвинуваченим від 8,6 до 14 років позбавлення волі, прокуратура оскаржила вирок в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, у травні 2016 року четверо осіб кілька днів стежили за потерпілим та його місцем проживання, а увечері 26 травня здійснили напад на чоловіка. Зловмисники завдали йому численних ударів палицями по тілу, після чого втекли з місця події. Потерпілий помер у лікарні від заподіяних травм 27 травня 2016 року.