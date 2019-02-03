Просто жах: у яких умовах в Тернополі лікують дітей. ФОТО

03/02/2019 Розмір тексту:

Тернополянка потрапила зі своєю донечкою в Тернопільську дитячу міську лікарню та з негативними емоціям розповіла про це у соцмережі.

Облуплені стіни, підвіконня, одна розетка для пацієнтів на весь поверх лікарні, жахливе ставлення до дитини – це те, про що у своєму дописі розповідає тернополянка.

– Не хочу смітити в своєму профілі тими страшними фото з лікарні,тому на перше поставила палату нездійсненної мрії на цей момент, – пише у соцмережі Юлія Швед. – Чесно, не маю сил зараз про відношення …обов’язково розповім, коли все буде добре! А зараз, хочу застерегти вас від цього жаху і просто поскаржитись. Як вам ДИТЯЧА МІСЬКА ЛІКАРНЯ? (Педіатрія)

Під дописом Юлії тернополяни жваво обговорюють дану тему та діляться своїми спогадами.

– І ми там лежали 2 роки тому, подивилась фото і згадала ту страшну ніч для нас, – пише Мар’яна Гуменюк. – Це жах, нікому не секрет, яка в нас медицина і в якому стані лікарні. Важко коли хворіють дітки, швидкого видужання!

– Це відділення діагностики, так? Ми в цій же палаті лежали,– пише Валентина Фотчук. – Згадую як страшний сон (а яке там відношення до маленьких особливо – це жах), виздоровлюйте пошвидше і втікайте звідти.

Джерело: Терен