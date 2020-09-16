Через велике навантаження у останній тиждень обласний лабораторний центр затримував видачу результатів ПЛР-тесту.

Працівники лабораторії просто не встигали опрацювати всі матеріали. Адже були дні, коли надходило по 3 тис. взірців зі всієї області, тоді як центр в змозі опрацювати в районі 1 тис. Відтак лабцентр просив райони зменшити навантаження і подавати меншу кількість відібраних матеріалів для тесту, пише Терміново.

В інтернеті навіть з’явився скріншот з повідомленням головам РДА від керівниці оргвідділу ОДА Світлани Безпоповцевої, через яке в громадськості виникли питання, чи бува не відбувається якихось маніпуляцій зі статистикою.

“Шановні голови Бережанського (57), Зборівського (43), Борщівського (44), Козівського (41), Кременецького (81!!), Підволочиського (56), Чортківського (43) районів! Вчора на відео-нараді уклінно просили всіх вас зменшити кількість відібраних зразків на ПЛР. Хтось з вас цього не чув? Чи дуже приємно вислуховувати про те, що результати видаються через 4-5 днів. Ще раз просимо вжити заходів і направляти максимум 30 зразків до кінця тижня”, – йшлося у дописі Безпоповцевої.

Водночас про маніпуляції зі статистикою 11 вересня в ефірі “Шустер-live” заявиви і міський голова Сергій Надал, стверджуючи, що ПЛР-тести проводять непропорційно по області. Мовляв, дані по Тернополю штучно накручують, щоб загнати місто у “червону” зону, тоді як по районах навпаки дають вказівку зменшити реальну статистику.

– Минулого тижня ми чули нарікання людей щодо затримки із результатами проведених тестів. Дехто до тижня часу чекав. Я так розумію, що тримали-тримали [зразки – авт.], а тоді вирішили “бахнути” всі за один день, – сказав Надал під час наради з медиками 15 вересня.

В. о. директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук і т.в. о начальника обласного управління охорони здоров’я Тетяна Скарлош підтвердили, що звернення до районів справді були, але тільки на кілька днів, щоб зменшити навантаження на лабораторний центр, а також щоб виключити безпідставні ПЛР-тести, коли люди здавали аналізи без симптомів, а просто поцікавитися, чи вони не інфіковані.

На скільки це могло спотворити реалії захворюваності на коронавірус в області у порівнянні з офіційною статистикою – конкретної відповіді ми так і не почули.

– Що ви маєте на увазі? – запитала Оксана Чайчук. – Офіційна статистика у нас йде за результатами лабораторних підтверджень. Те що кажуть люди, я не можу про це говорити. Я даю відповідь тільки за те, що видає наша лабораторія.

Водночас Тетяна Скарлош зауважила, що статистики ніхто ні від кого не приховує.

Зменшують кількість безпідставних обстежень

Вже з 15 вересня робота лабцентру нормалізувалася. Тут обіцяють видавати результати наступного дня після отримання матеріалу.

– Просто безпідставно брали і давали нам вал матеріалу, – скаржиться Оксана Чайчук. – Це по-перше, марна трата часу і праці наших працівників. І звичайно витрата державних коштів на безпідставні дослідження, бо всі охочі хочуть поцікавитися, чи у них є коронавірус.

Відтак лабцентр зініціював прохання до районів зменшити кількість матеріалу, щоб вийти на нормальний режим роботи. Бо ту кількість матеріалу, який надходив, просто не встигали опрацювати.

– Був безпідставний відбір всім охочим, тим категоріям, які не відповідають стандартам надання меддопомоги, контактним не по термінах. Тому ми попросили зменшити доставку нових матеріалів. Скажіть, а що в цьому є ненормального? Ми працюємо в спілці з владою і регулюємо процеси. Це нормально, – каже в.о директора лабцентру. – Якщо нам будуть доставляти по 3500 взірців на добу, вони будуть лежати в нас 3 доби неопрацьовані, скажіть кому таке потрібно?

За словами Оксани Чайчук, медиків з районів попросили брати взірці для тесту найперше в людей з клінічними ознаками коронавірусу, в контактних, в яких з’явилися симптоми, в людей, які мають діагноз пневмонія – тобто згідно із стандартами надання меддопомоги. А також в контактних в потрібний час, тобто через 14 днів після контакту, бо раніше тест може просто нічого не виявити і буде проведений даремно.

– А коли наприклад, в одній із “достойних” організацій виявляється один позитивний результат і всі з круглими очима від жаху кажуть, що треба терміново обстежити 50 чоловік, то ми ці процеси просто регулюємо нашими епідеміологами на місцях, бо це є безпідставне обстеження, – пояснила Оксана Чайчук.

Тернопіль – у пріоритеті

Працівники лабораторії працюють понаднормово ще від початку пандемії щодня від 8.00 до 00.00 без вихідних.

– Маєте зрозуміти, яке навантаження на наших спеціалістів, а їм немає заміни в області, – зазначає Чайчук. – Тих хто поширює в ЗМІ різні речі, я би просто попросила прийти і одягнути на день ізоляційний костюм, просидіти в ньому в лабораторії, в рукавичках попрацювати.

За словами керівниці, Тернополю зробили пріоритети по видачі результатів.

– До нас надійшло звернення міського голови про те, щоб в пріоритетні були жителі міста, оскільки міськрада купила нам обладнання. Ми так і робили, – каже Чайчук. – Але райони від цього не постраждали. Ми опрацьовували як місто, так і райони, в пропорційній кільності. Те, що контактна людина хоче вже, вибачте, в нас пріоритет хворі – їм ми видавали результат одразу. А контактним трохи довелося почекати. Тепер видаємо результат всім підряд протягом доби.

Масово здавали аналізи… здорові люди

Т.в.о начальника управління охорони здоров’я ОДА Тетяна Скарлош каже, що райони просили давати менше взірців буквально на день-два.

– Ми просили, щоб робили тільки термінові тести. А контактних без клінічних проявів ми просили зачекати, щоб лабцентр розвантажився і вже почав чітко працювати. Зараз лабораторія працює в штатному режимі. Ми хотіли, щоб вони розгрузилися від тих контактних здорових, які масово здавали взірці на тест.

За словами Скарлош, є алгоритм забору взірців для ПЛР-тесту. Мовляв, це не просто захотів і взяв матеріали в кого хочеш, є відповідні клінічні вимоги.

– Це ж не просто так. Є алгоритм взяття забору на ПЛР діагностику – забори в нас проводять мобільні пригоди, які сформовані і законтрактовані в НЗСУ, – пояснює посадовиця. – Сімейний лікар бачить, що є підозра і клінічні ознаки, і бригада виїжджає і відбирає взірці. Також тест поводять тим, кому потрібна планова госпіталізація. Але вона зараз заборонена у зв’язку з “червоною” зоною.

Посадовиця погоджується, що минулого тижня було дуже багато взірців і дійсно була затримка з результатами.

– Ви розумієте, коли +30 взірців, +100 і коли майже + 400 – це багато біологічного матеріалу і щоб його опрацювати потрібен час, і звичайно йде відтермінування, – каже Скарлош. – Були такі випадки, що на жаль треба було чекати і це питання ми піднімали і на штабі. Зараз лабцентр трохи розвантажився і ми надіємося, що не буде таких затримок.

До слова, саме у найгарячіші по ковідній статистиці дні, коли з’явилися проблеми із вчасною видачею результатів ПЛР-тестів, написав заяву на звільнення очільник обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук, який пропрацював на цій посаді 5 років. Зараз, поки перша заступниця Лідія Чайковська у відпустці, тимчасово обов’язки начальника виконує заступниця Тетяна Скарлош.

Євгенія Цебрій, Терміново

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